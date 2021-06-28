COVID-19 в шесть раз увеличивает смертность пациентов с травмами после несчастных случаев



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Специалисты Университета Пенсильвании исследовали 15,5 тысяч медицинских карт пациентов, поступивших в травматологические центры штата в период с марта по июль 2020 года. В это время в Пенсильвании был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, поэтому всех поступающих пациентов в клиники и отделения любого профиля обязательно тестировали на коронавирусную инфекцию.

В этой выборке COVID-19 подтвердился у 219 человек, которых госпитализировали с сочетанными травмами, в том числе после ДТП, ножевых ранений, падений и несчастных случаев. Авторы исследования сравнили их показатели и клинические исходы с другими больными с аналогичными повреждениями.

Результаты показали, что зараженные SARS-CoV-2 пациенты имеют шестикратный риск летального исхода по сравнению со своими товарищами по несчастью, у которых нет инфекции. Примечательно, что смертельные исходы фиксировались даже у тех людей, у которых были незначительные повреждения, и в других обстоятельствах они имели бы хорошие шансы на полное выздоровление.

Также в этой группе пациентов была выявлена двукратная вероятность венозной тромбоэмболии, почечной недостаточности и потребности в искусственной вентиляции легких. Риск легочных осложнений у них в среднем выше в пять раз, причем для пациентов старше 65 лет эта вероятность была еще больше.

«Наши результаты подчеркивают, насколько важно для больниц постоянно проверять госпитализированных пациентов, чтобы медработники знали об этом дополнительном риске и относились к таким больным с особой осторожностью и бдительностью», — считают авторы исследования.