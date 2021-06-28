Ученые назвали четыре наиболее частых для вакцинированных симптома COVID-19

Ученые перечислили самые распространенные симптомы COVID-19, которые могут обнаружиться у вакцинированных людей. Прививка, как отмечают эксперты, облегчает течение заболевания и усложняет вирусу путь в человеческий организм.

Распространение коронавирусной инфекции по всей планете вызвало необходимость вакцинировать как можно большее количество населения. При этом к прививкам для профилактики COVID-19 все относятся по разному. Для того, чтобы избежать недопониманий, следует учитывать наличие самых распространенных симптомов у людей, которым уже поставили укол препарата.

В первую очередь, специалисты отмечают наличие насморка, головной боли, чихания и болевых ощущениях в горле. Их фиксируют у граждан, которые успели получить первую дозу вакцины. Кроме того, следует учитывать и пятый признак, который чаще всего отмечается у людей, сделавших две прививки комплексным препаратом. Этим проявлением недуга является кашель, несмотря на то, что стопроцентного иммунитета медсредство не дает, оно способно существенно облегчить тяжесть протекания недуга.

При этом, как отмечают специалисты из Великобритании, у привитых пациентов гораздо реже можно встретить одышку, лихорадку или потерю обоняния и вкуса. Между тем, «дельта», или индийский штамм SARS-CoV-2, имеет две ключевые мутации в домене, являющемся рецепторосвязывающим. Они почти вдвое, а то и в три раза послабляют иммунную систему, в том числе, у переболевших и поставивших укол вакцины. Однако, как сообщают РИА Новости, в любом случае количество заболевших среди привитых намного меньшее.

Источник: ria.ru