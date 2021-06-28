 

Ученые обнаружили в мозге человека неизвестный ранее тип сигнала

28.06.2021, 18:46, Разное
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Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого смогли открыть наличие в человеческом мозге сигналов, о которых ранее не было известно. По мнению исследователей, находка открывает пути к пониманию присутствия в данном органе мыслительных возможностей более расширенных, чем считалось до настоящего момента.
Выяснилось, что ученые, представляющие научные структуры Греции и Германии, еще в прошедшем году смогли обнаружить во внешних корковых клетках мозга “механизм”, производящий совокупность новых “градуированных” сигналов, предоставляющих некоторым нейронам другие возможности по выполнению своих логических функций. В процессе эксперимента, производимого над участками мозговой ткани, удаленной во время оперативных вмешательств из органов больных эпилепсией, медики измерили их электрическую активность, а затем проанализировали особенности их структуры посредством флуорисцентной микроскопии. В итоге неврологи увидели, что ряд отдельных клеток коры головного мозга использует не только обычные ионы натрия, но и кальция. По словам специалистов, обнаруженная комбинация положительно заряженных ионов генерировала запуск волн напряжения, которые были названы потенциалами дендритного действия, опосредованными кальцием, или dCaAP. Важным является тот факт, что подобные волны ранее никогда не наблюдались представителями научного мира.

Резюмируя итоги исследования, исследователи анонсировали дополнительные изыскания для изучения подробного механизма поведения dCaAP во всех нейтронах и в организме в целом. Также для исследователей интересен факт, имеются ли подобные тенденции только в человеческом мозге или они характерны для других представителей животного мира планеты. Материалы научной работы были опубликованы в Science.

Источник: gazetadaily.ru



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