США ввели санкции против главаря ИГИЛ за причастность к глобальному терроризму

Его имущество и доли в имуществе, находящемся под юрисдикцией США, заблокированы.

Джибо – уроженец Нигерии, лидер подразделения ИГИЛ, действующего в регионе Менака в Мали.

“Джибо – близкий соратник и ключевой помощник лидера ИГИЛ Аднана Абу Валида аль-Сахрави. Джибо приказал подчиненным членам ИГИЛ создать сеть для похищения или нападения на жителей Запада в Нигере и прилегающих районах. Джибо также принимал участие в многочисленных нападениях. Он возглавлял боевиков ИГИЛ в нападении 1 июля 2019 года на базу вооруженных сил Нигерии, а также отдал приказ боевикам взять в заложники шестерых нигерийских солдат возле Тонго 14 мая 2019 года”, – отмечается в релизе.

Контекст:

ИГИЛ (“Исламское государство Ирака и Леванта”) – международная исламистская террористическая организация, созданная в 2004 году.

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