В Крыму обязали ФСИН выплатить бывшему заключенному Аметову компенсацию за пыточные условия в СИЗО

Аметов подал иск 16 октября 2020 года. В иске он написал о том, как после задержания в 2017 году его вместо 48 часов держали семь дней в камере ИВС Бахчисарая размером 8 м², без унитаза, вентиляции, питьевой и горячей воды, прогулок и душа. В Симферопольском СИЗО-1 ему приходилось спать по очереди с сокамерниками – спальных мест на всех не хватало. В одной из камер отсутствовали стекла в окнах, и заключенные прикрывали их матрасами. Везде – сырость и плесень.

Аметов назвал условия содержания пыточными. Он требовал от ФСИН 521 тыс. руб (197 тыс. грн), но суд снизил сумму. Адвокат намерен подавать апелляцию из-за несогласия с суммой компенсации.

Аналогичный иск Аметов подал в Европейский суд по правам человека.

Контекст:

23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе Асана Чапуха, Бекира Дегерменджи, Казима Аметова и Руслана Трубача, их обвинили в вымогательстве. Гражданин Турции занял $7 тыс. у родственников ветерана крымскотатарского национального движения, 82-летней крымской татарки Веджие Кашки и отказался их возвращать. Активисты вмешались в конфликт. При их задержании Кашке стало плохо, она умерла.

Все задержанные находились под стражей. Чапуха 10 октября 2018 года отпустили под домашний арест в связи с критическим состоянием здоровья.

В январе 2019 года адвокаты Аметова, Чапуха и Дегерменджи заявляли об ухудшении состояния здоровья своих подзащитных. В апреле 2019 года “прокуратура” запросила для активистов условные сроки заключения.

Трубача, Дегерменджи и Аметова “суд” 17 апреля 2019 года приговорил к трем годам условно с испытательным сроком три года. Чапуху назначили наказание в виде трех с половиной лет условно с испытательным сроком три года.

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