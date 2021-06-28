 

В Крыму обязали ФСИН выплатить бывшему заключенному Аметову компенсацию за пыточные условия в СИЗО

28.06.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Аметов подал иск 16 октября 2020 года. В иске он написал о том, как после задержания в 2017 году его вместо 48 часов держали семь дней в камере ИВС Бахчисарая размером 8 м², без унитаза, вентиляции, питьевой и горячей воды, прогулок и душа. В Симферопольском СИЗО-1 ему приходилось спать по очереди с сокамерниками – спальных мест на всех не хватало. В одной из камер отсутствовали стекла в окнах, и заключенные прикрывали их матрасами. Везде – сырость и плесень.

Аметов назвал условия содержания пыточными. Он требовал от ФСИН 521 тыс. руб (197 тыс. грн), но суд снизил сумму. Адвокат намерен подавать апелляцию из-за несогласия с суммой компенсации.

Аналогичный иск Аметов подал в Европейский суд по правам человека.

Контекст:

23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе Асана Чапуха, Бекира Дегерменджи, Казима Аметова и Руслана Трубача, их обвинили в вымогательстве. Гражданин Турции занял $7 тыс. у родственников ветерана крымскотатарского национального движения, 82-летней крымской татарки Веджие Кашки и отказался их возвращать. Активисты вмешались в конфликт. При их задержании Кашке стало плохо, она умерла.

Все задержанные находились под стражей. Чапуха 10 октября 2018 года отпустили под домашний арест в связи с критическим состоянием здоровья.

В январе 2019 года адвокаты Аметова, Чапуха и Дегерменджи заявляли об ухудшении состояния здоровья своих подзащитных. В апреле 2019 года “прокуратура” запросила для активистов условные сроки заключения.

Трубача, Дегерменджи и Аметова “суд” 17 апреля 2019 года приговорил к трем годам условно с испытательным сроком три года. Чапуху назначили наказание в виде трех с половиной лет условно с испытательным сроком три года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / NYT – в отношениях Байдена с Россией неизбежен двухвекторный курс

23.03 / В РФ выявили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

16.07 / Le Monde – во Франции подтвердили случай заражения коронавирусом ребёнка в утробе

04.03 / Аваков: Мы увольняем полтора полицейского в день

12.10 / Украина – Польша: плечом к плечу 

26.03 / Мнения: Почему Красная армия так долго гнала немцев до границ СССР

25.09 / Адам Шифф: Москва по-прежнему использует дезинформацию для влияния на выборы в США

18.11 / Любимый паб Ефремова оштрафовали

26.06 / WP – «смертельный сезон» — в США может быть установлен рекорд по числу жертв огнестрельного оружия

16.09 / На Донбассе с начала суток погиб один украинский военный – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика