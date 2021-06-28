“Из-за дела об “экстремизме”. Белорусский оппозиционный портал TUT.BY удалил из соцсетей все свои публикации за последние полтора года

“Читатели много спрашивают, куда исчезли публикации за 2020-й и первые полгода 2021-го. Мы удалили публикации из-за дела об “экстремизме” наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников”, – пояснили в редакции.

При этом в TUT.BY отметили, что сохраняют контроль над своими аккаунтами в социальных сетях.

Контекст:

В офисы белорусского оппозиционного портала TUT.BY в Минске и в регионах, а также домой к его редакторам пришли силовики 18 мая. Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело, статья – “уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере”.

После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с “многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY. Заявление прокуратура опубликовала 18 мая в YouTube.

Домен сайта TUT.BY заблокирован, сообщал соучредитель портала Кирилл Волошин. Сайт не открывается также ни в Украине, ни в России даже с использованием VPN.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY является самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещал массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента.

В декабре прошлого года портал лишили статуса СМИ из-за четырех предупреждений, которые он получил за свои материалы.

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.

—