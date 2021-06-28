 

Кулеба поручил посольствам проверить информацию о пожаре на судне с одесскими моряками и гибели члена экипажа

28.06.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSС Messina, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины”, – говорится в сообщении.

[email protected] доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України. https://t.co/kAInvub0nY

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 28, 2021

По данным СМИ, в районе Шри-Ланки еще 25 июня загорелось судно под названием MSС Messina (ходит под флагом Либерии) на борту которого находились моряки из Одессы. Сообщалось, что один из них, 20-летний одессит, сгорел в машинном отделении, остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Авторы платформы подсчета голосов заявили, что Лукашенко не мог набрать 80%

09.01 / Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID

09.12 / “Укрпошта” предупредила клиентов о мошеннической рассылке от ее имени

11.01 / Мэр Шостки поручил чиновницам зарегистрироваться в TikTok

07.08 / Медики забили тревогу из-за угрозы вспышек коронавируса в офисах

10.08 / Германия решила обсудить в рамках ЕС реакцию на выборы в Белоруссии

17.07 / Парад роз 2021 года отменен из-за коронавируса

30.09 / Трамп: Я не ношу маску, как Байден

20.04 / Расисты, сексисты и конспирологи — NBC раскрыл тайную жизнь американского спецназа

30.04 / Курс валют: доллар подешевел, а евро подорожало

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика