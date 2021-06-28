Кулеба поручил посольствам проверить информацию о пожаре на судне с одесскими моряками и гибели члена экипажа

“Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре немедленно проверить ситуацию на судне MSС Messina, среди членов экипажа которого могут быть граждане Украины”, – говорится в сообщении.

[email protected] доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України. https://t.co/kAInvub0nY

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 28, 2021

По данным СМИ, в районе Шри-Ланки еще 25 июня загорелось судно под названием MSС Messina (ходит под флагом Либерии) на борту которого находились моряки из Одессы. Сообщалось, что один из них, 20-летний одессит, сгорел в машинном отделении, остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.

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