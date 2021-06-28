 

Неадекватного мужчину с ножом в Москве сняли на видео

28.06.2021, 18:36, Разное
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Очевидцами необычного и пугающего зрелища довелось стать жителям одного из дворов на Ангарской улице на севере Москвы. Утром 28 июня из окна одного из верхних этажей дома вылез мужчина с ножом в руках, передает Пятый канал. Из его криков свидетелям удалось разобрать утверждения безумца о том, что у него есть доказательства преступления. На место выехали экстренные службы.



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