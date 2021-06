Запуск открытой базы данных воздушного трафика для Венесуэлы

В последние годы отслеживание воздушных судов заняло важное место в арсенале исследователей открытых источников. Трекинговые сайты позволяют следить за чем угодно — от воздушной активности полиции до поставки вакцин COVID-19. Как я писал в этом руководстве, зная, что в каждый момент времени в воздухе делают воздушные суда, можно лучше отслеживать текущие события или даже узнавать новости до того, как о них сообщат.

Многие органы контроля гражданской авиации публикуют в сети данные о регистрации воздушных судов. Это делают, например, американская FAA, канадская Transport Canada и британская G-info. Зная регистрационный номер самолета, его можно поискать в реестре соответствующей страны и найти такую информацию, как модель самолета, серийный номер, а также лицо или организацию, на которых он зарегистрирован.

Однако не все организации по контролю за гражданской авиацией делают информацию о регистрации воздушных судов доступной. Например, венесуэльский Instituto Nacional de Aeronautica Civil не публикует такую информацию в сети. Это означает, что исследователям, которые заинтересованы в информации о воздушных судах, зарегистрированных в Венесуэле, приходится обращаться к другим источникам данных.

В январе 2020 года я запустил открытую базу данных воздушных судов, зарегистрированных в Венесуэле. Благодаря данным отслеживания полетов из открытых источников и полезным советам от энтузиастов, теперь в этой базе есть данные примерно на 240 воздушных судов. Большая часть их зарегистрированы в Венесуэле, однако некоторые зарегистрированы за пределами страны, хотя и в некоторой степени с ней связаны (к этому мы еще вернемся).

Эта база данных должна стать централизованным хранилищем идентификационных данных воздушных судов, например регистрационных и серийных номеров. Там также есть дополнительная информация, например фото от авиаспоттеров и история полетов. Принадлежность некоторых из воздушных судов очевидна (например, коммерческих самолетов, зарегистрированных на авиакомпании), однако определить, кто владеет и управляет другими, гораздо труднее. Поэтому полезно знать, куда и когда летали те или иные воздушные суда, поскольку их перемещения можно сопоставить с путешествиями богатых и влиятельных венесуэльцев.

La Base de Datos

Большая часть информации в этой базе данных происходит из различных источников, а именно четырех платформ отслеживания полетов: adsbexchange.com, opensky-network.org, flightradar24.com и radarbox24.com. Большая часть данных собрана за последний год посредством мониторинга этих сайтов в реальном времени. Мне также помогли энтузиасты авиации, которые предоставили данные о воздушных судах, а также советы по форматированию, которые позволили сделать базу данных более полезной.

Столбцы базы данных категоризированы следующим образом: четыре столбца «идентификатор», один столбец «заметки» и (на данный момент) десять столбцов «дополнительная информация».

Далее следует руководство, в котором описано назначение каждого столбца, а также несколько примеров того, как эта база данных уже успела принести пользу.

Следует отметить, что столбцы заполняются с помощью функции CONCATENATE в Google Sheets, которая позволяет соединять строки и автоматически формировать гиперссылки. Чтобы выполнить поиск на сайте отслеживания полетов, как правило, нужно ввести регистрационный номер самолета или 24-битный адрес ИКАО.

Однако, изучив, как каждый сайт формирует ссылки на результаты поиска, можно использовать функцию CONCATENATE, чтобы предсказывать и автоматически формировать требуемые ссылки на результаты поиска для регистрационных номеров или ИКАО-адресов других воздушных судов.

Например. обратите внимание на скриншот ниже, где видны результаты поиска по самолету с регистрационным номером YV2966 на opensky-network.org. Ссылка кончается на “0D81C9” — 24-битный ИКАО-адрес самолета.

Зная, что гиперссылки на результаты поиска на opensky-network.org заканчиваются на 24-битный ИКАО-адрес самолета, можно использовать функцию CONCATENATE, чтобы заполнить столбец с этими данными, автоматически сгенерировав ссылку на сайт. На скриншоте ниже “$D73” означает столбец D, где содержатся 24-битные ИКАО-адреса, и строку 73, где содержится этот адрес для YV2966.

Учитывая это, приведем описание отдельных столбцов.

База данных ведется на испанском, поскольку ее основная целевая аудитория — венесуэльские исследователи и гражданские журналисты, которые интересуются отслеживанием полетов над их страной.

Идентификаторы

В столбцах A-D содержатся регистрационный номер, номер модели и серийный номер производителя, а также уникальный 24-битный ИКАО-адрес (также известный как hex-код). Эта информация позволяет отслеживать воздушные суда как исторически, так и в реальном времени. Во многих случаях информация в базе данных собрана из двух или трех разных открытых источников.

Информация в этих столбцах вводится вручную после того, как воздушное судно замечают в воздушном пространстве Венесуэлы на одном из сайтов отслеживания полетов, упомянутых выше.

Заметки

В столбце E, “Notas”, содержится интересная или потенциально релевантная информация в отношении воздушного судна. В заметках могут упоминаться перелеты, которые судно совершало ранее, или любые новостные статьи или пресс-релизы, где ранее упоминалось это воздушное судно.

Например, более десятка воздушных судов в базе данных появлялись в санкционных списках Казначейства США. Возьмем YV2738: этот самолет Bombardier Learjet 45 попал под санкции 21 января 2020 года наряду с 14 другими воздушными судами, поскольку он принадлежит государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Эти санкции были введены в рамках более широкой кампании администрации Трампа по «давлению» на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В столбце заметок также упоминаются наблюдавшиеся посадки или взлеты с авиабазы «Генералиссимо Франсиско де Миранда» в центре Каракаса, в просторечии известной как «Ла Карлота». Частные самолеты, которые садятся на этой авиабазе, заслуживают внимания, поскольку это военный объект, официально закрытый для коммерческой авиации по крайней мере с 2014 года. Как правило, обычные коммерческие воздушные суда используют международные аэропорты «Оскар Мачадо» и «Симон Боливар», которые находятся соответственно к югу и северу от Каракаса. Однако утром 23 ноября самолет с номером YV3310 модели Cessna S550 Citation SI взлетел с «Ла Карлоты» и направился в Сьюдад-Гуаяна.

Согласно венесуэльскому новостному сайту El Diario, государственная авиакомпания Conviasa обслуживает рейсы из «Ла Карлоты» на архипелаг Лос-Рокес, куда летают богатые и влиятельные венесуэльцы, хотя этот аэродром и закрыт для коммерческого трафика. Используя инструменты отслеживания полетов из базы данных, можно посмотреть, какие другие самолеты посещают эту авиабазу.

Дополнительная информация

В столбцах F-O содержится дополнительная информация по каждому воздушному судну. Эта информация подразделяется на историю полетов, регистрационные данные, данные об инцидентах, фотографии и данные, взятые из Твиттера.

Эти категории описаны ниже.

История полетов: в столбцах F-I содержится история перелетов с adsbexchange.com, flightradar24.com, radarbox24.com и flightaware. История полетов может значительно отличаться от сайта к сайту, поскольку на некоторых сайтах просмотр истории платный.

Регистрационные данные: в столбце J содержатся регистрационные данные с planelogger.com. Если такая информация доступна, то в этом столбце содержится список предыдущих регистраций/владельцев воздушного судна. Например, для YV3106 Planelogger показывает, что до того, как стать YV3016 и поступить в собственность Conviasa, этот самолет состоял в ВВС Бразилии под номером FAB2592.

История инцидентов: в столбце K представлена история инцидентов с воздушным судном, взятая с сайта Aviation Safety Network, который собирает данные об авиационных инцидентах. Например, в записи о YV1118 указано, что 19 сентября 2017 года самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту «Санта Елена де Уайрен».

Споттерские фото: в столбцах L и M содержатся ссылки на фотографии самолета, которые сняли авиаспоттеры и опубликовали на двух популярных сайтах авиафотографий: planespotters.net и jetphotos.com.

Эти снимки полезны не только тем, что дают визуальные данные о воздушном судне, но и поскольку могут содержать информацию об его истории полетов. Например, в записи о YV2152 на jetphotos.com есть снимок самолета в аэропорту Гватемалы от 24 ноября 2017 года, что может служить визуальным подтверждением присутствия самолета в этом месте в этот день.

Информация в Твиттере: в столбцах N и O содержатся результаты поиска твитов, где упоминается регистрационный номер или 24-битный ИКАО-код воздушного судна. Энтузиасты, исследователи или журналисты, которые публикуют твиты о воздушных судах, чаще всего используют один из этих двух идентификаторов.

Информация, полученная поиском в Твиттере, может дать важный контекст о владельцах воздушного судна и истории его использования, которые могут обсуждаться в твитах и тредах о самолете.

Другие подробности: в столбце P согдержатся данные с любительского сайта отслеживания полетов opensky-network.com. Эта информация может включать серийный номер, возраст, hex-код и зарегистрированного владельца самолета.

В столбцах Q и R указано, является ли самолет военным, частным, принадлежит ли авиакомпании или же международной организации, а также зарегистрирован ли он в Conviasa.

2020: год интересных полетов

В базе данных сохранилось несколько интересных полетов в Венесуэлу и из Венесуэлы за 2020 год. Некоторые из этих полетов описаны ниже.

Начиная с апреля 2020 года иранская Mahan Airlines совершила несколько рейсов в Венесуэлу и из Венесуэлы. Эти полеты начались, когда иранская Организация гражданской авиации объявила, что эта авиакомпания введет рейс Тегеран-Каракас.

Некоторые рейсы Mahan Air действительно летали этим маршрутом, однако иранские самолеты также летали в аэропорт «Лас Пьедрас» на полуострове Парагуана в венесуэльском штате Фалькон. Поскольку этот аэропорт, как правило, не обслуживает международные рейсы, местные СМИ предполагали, что полеты могут быть связаны с комплексом нефтепереработки Парагуана, который находится примерно в пяти километрах от аэропорта. Этот комплекс — крупнейший подобный объект в Венесуэле.

По данным flightradar24.com, с 23 апреля по 7 мая по крайней мере четыре самолета Airbus A340-642, зарегистрированные на Mahan Air, прибыли из Тегерана в Лас-Пьедрас. Большинство рейсов в Лас-Пьедрас делали посадку в Алжире, но некоторые летели напрямую из Тегерана. Всего за это время в Лас-Пьедрас сели четырнадцать самолетов из Ирана.

В таблице ниже показано, какие самолеты и в какие дни летали из Тегерана в Лас-Пьедрас, а также делали ли они посадку в Алжире. Заметьте, что 24 апреля, по-видимому, рейса не было.

Полет Алекса Сааба в Кабо-Верде

Алекс Сааб — колумбийский бизнесмен, финансовые дела которого в последние годы регулярно фигурируют в различных венесуэльских СМИ.

В июле 2019 года Минюст США предъявил Саабу обвинения в отмывании денег. Его адвокаты заявляли, что эти заявления полностью ложные, однако год спустя Сааба задержали в Кабо-Верде. Интересно, что его передвижения в часы перед задержанием можно отследить по данным самолетов.

12 июня 2020 года примерно в полдень по местному времени частный реактивный самолет Bombardier Global 5000, зарегистрированный в Сан-Марино (T7-JIS), вылетел из международного аэропорта «Симон Боливар» в городе Майкетия и взял курс на восток. Я заметил отлет самолета из аэропорта и написал об этом в Твиттере, поскольку ранее никогда не видел в Венесуэле самолетов, зарегистрированных на карликовые государства.

Strange private flight out of #Venezuela (Simon Bolivar Int'l airport) just now:

San Marino-registered (T7-JIS) Bombardier Global 5000 tracking east (hex code 50013C) pic.twitter.com/ksBQgDNNmO

— Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) June 12, 2020

Сеть ADSBExchange зафиксировала только отбытие T7-JIS’ из аэропорта Майкетии (а также его номер регистрации и hex-код), однако на flightradar24.com отразился весь полет до Кабо-Верде у западных берегов Африки (но не идентификационная информация самолета).

К концу дня в Твиттере появились слухи, что Сааб арестован в Кабо-Верде. Эти слухи в итоге подтвердила колумбийская El Tiempo со слов людей, близких Саабу. В начале января 2021 года суд в Кабо-Верде одобрил экстрадицию Сааба в США, где его ожидали обвинения в отмывании денег, однако обжалование этого решения на момент публикации еще продолжалось. Сам Сааб заявлял в СМИ, что он невиновен.

Учитывая, что T7-JIS прилетел в Кабо-Верде непосредственно из международного аэропорта «Симон Боливар» в день ареста Сааба, по всей вероятности, он прибыл туда именно на этом самолете.

T7-JIS вернулся в Венесуэлу с Кабо-Верде 13 июня 2020 г.

Сааб утверждает, что его арест в Кабо-Верде был «произволом» — так говорится в его письме, которое он написал, находясь в тюрьме, и опубликовал в испанских СМИ. Власти Венесуэлы считают Сааба дипломатом в статусе «особого посла», поэтому призвали к его немедленному освобождению.

«0000»

Один из самолетов в базе данных, по-видимому, имеет позывной «0000». ИКАО-адрес, который передает это воздушное судно, был некорректно установлен как «0D000B». Это означает, что хотя мы и видим этот самолет на трекинговых платформах, когда он в воздухе, мы при этом не знаем его реальный регистрационный номер и адрес ИКАО. Такая таинственность, разумеется, вызывает вопросы о том, кому может принадлежить самолет и почему он имеет подобную защиту.

Венесуэльский энтузиаст авиации под ником @Arr3ch0 также в течение последнего года следит за «0000». В треде в твиттере от ноября 2020 года @Arr3ch0 указал, что «0000» — это на самом деле YV3250, что следует из перехваченных радиопереговоров самолета с авиадиспетчерами Кюрасао.

Этот самолет также интересен тем, что неоднократно приземлялся на аэродроме «Ла Карлота» в центре Каракаса — в частности, 28 октября, 30 октября и 3 ноября 2020 года. Это говорит о том, что у самолета было на это разрешение, поскольку, как уже говорилось выше, эта авиабаза является военным объектом и обычно закрыта для гражданских самолетов.

4 декабря «0000» летал в Доминиканскую Республику. 30 декабря он еще раз летал на Карибы. Слежение за самолетом прекратилось до того, как он сел, однако вероятно, что он сел либо на островах Теркс и Кайкос, либо на Багамах. В тот же день самолет вернулся в Венесуэлу. Его сопровождал другой самолет, YV3304, который, по-видимому, летал тем же маршрутом.

Другие международные пункты назначения «0000» — Мехико и Канкун 12 ноября.

YV1004

YV1004 — это авиалайнер Airbus A340, зарегистрированный на Conviasa.

Авиакомпания Conviasa не предоставляет рейсов в Европу или Азию, однако в 2020 году YV1004 неоднократно летал в Тегеран (столицу Ирана), иногда с посадками в Риме и Москве.

Согласно расследованию издания Armando.info, этот самолет был одним из нескольких, зарегистрированных на Conviasa, которые выполняли в 2020 году международные рейсы, хотя венесуэльская INAC и запретила международные перелеты в рамках борьбы с распространением COVID-19. Этот запрет изначально был установлен на 30 дней 13 марта 2020 года и продлевался в течение всего года, хотя позже были введены некоторые исключения (например, разрешение на перелеты из Мексики, Турции, Боливии, Ирана, Панамы и Доминиканской Республики).

Бот для мониторинга воздушного пространства Венесуэлы

Чтобы еще более упростить отслеживание воздушной активности в Венесуэле, техническая команда Bellingcat создала аккаунт в Твиттере, который публикует твит каждый раз, когда самолет из этой базы данных находится в воздухе над Венесуэлой, или когда воздушное судно, которого пока нет в базе, взлетает или садится в Венесуэле. В этих автоматических сообщениях имеется карта маршрута воздушного судна, а также регистрационный номер, марка, модель, высота и скорость.

YV3310, un avión desconocido, esta ascendiendo. A una altura de 2650 pies, velocidad 407 k/h, está a 2 kilometros de La Guaira. Notas: Salio de La Carlota ~7:30 AM EST Noviembre 23 2020; regreso de Barbados Diciembre 16 2020; regreso de Panama…https://t.co/fEkuX6aOfA pic.twitter.com/PWf25MMjxm

— Monitor Aéreo Venezuela (@MonitorAereo) March 3, 2021

Этот аккаунт, @MonitorAereo, публикует твиты на испанском, чтобы он мог служить ресурсом для исследователей, журналистов, авиаэнтузиастов и обычных людей в Венесуэле и за ее пределами, которым интересно знать больше о воздушных судах, которые летают над ними.

«Смотрите в небо»

Даже если вы считаете, что содержимое базы данных не отвечает вашим интересам, я надеюсь, что ее формат может послужить для вас руководством по созданию собственных баз данных воздушных судов. Если вы интересуетесь отслеживанием коммерческих рейсов над вашим домом или следите за ВВС той или иной страны, вы тоже можете смотреть в небо благодаря различным открытым ресурсам по отслеживанию воздушных судов.

Если вы хотите создать базу данных, подобную описанной в статье, и у вас есть вопросы, или же если у вас уже есть своя база данных, мне было бы очень интересно пообщаться с вами. Приглашаю связаться со мной по электронной почте [email protected] или через мой твиттер-аккаунт @gianfiorella.