Королева Елизавета II и принц Уильям посетили завод газированных напитков в Шотландии

Сегодня королева Великобритании Елизавета II в сопровождении своего внука, герцога Кембриджского посетила завод AG Barr в городе Камбернолд, специализирующийся на производстве культового безалкогольного напитка Irn-Bru. Здесь Ее Величество приняла участие в открытии нового цеха и вместе с принцем Уильямом осмотрела обновленные производственные помещения. Это первый официальный выезд королевы за пределы Англии после смерти мужа, принца Филиппа.

Для выхода в свет 95-летняя королева выбрала нежно-голубой ансамбль из легкого пальто и шляпки с цветами. Из украшений королева надела жемчужное ожерелье и серьги, а также бриллиантовую брошь из шкатулки с фамильными драгоценностями. Уильям “аккомпанировал” ей в темно-синем костюме и синем галстуке в мелкий горох. Герцог также стал почетным дегустатором газировки и вспомнил, как во время службы в армии его сослуживцы из Шотландии пили газировку на завтрак.

Королева Елизавета и принц Уильям

Это первый пункт в списке мероприятий, в которых примет участие Елизавета в рамках своего традиционного тура по Шотландии. На протяжении многих лет в конце июня–начале июля Ее Величество проводит ряд мероприятий Эдинбурге и других городах автономии. Этот тур неофициально называют Holyrood Week, то есть Холирудская неделя по названию королевской резиденции – Холирудского дворца в столице Шотландии, где всегда останавливаются британские монархи.

Нынешний визит продлится четыре дня. 30 июня и 1 июля Елизавету будет сопровождать ее единственная дочь – принцесса Анна. За время тура королева посетит ряд предприятий, а также благотворительные организации и культурные учреждения, где в том числе ей расскажут о инновационных работах и технологиях, направленных на борьбу с изменением климата.