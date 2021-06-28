В Уголовном кодексе появится наказание за разглагольствование

Госдума внесёт в Уголовный кодекс РФ закон о запрете разглагольствования, совершаемого публично, в том числе с использованием сети «Интернет».

Рассуждения на темы, не связанные с профильным образованием и профессией, станут уголовным преступлением с 1 августа.

Автором законопроекта выступил депутат от КПРФ Семён Ельцов, который предложил карать штрафами и тюремными сроками за некомпетентное разглагольствование на отвлечённые темы. В случае, если человек разглагольствует в публичном месте, в том числе и в соцсетях, для него может быть предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей, а если преступление совершает юрлицо или госслужащий – то максимальная величина составляет 500 тыс. рублей с лишением права занимать определённые должности. Разглагольствования, совершённые группой лиц или по предварительному сговору, а также рецидивы, будут наказываться более строго: максимальный тюремный срок по таким преступлением составит 5 лет общего режима.

По мнению автора законопроекта, такие меры будут способствовать укреплению стабильности и единства в обществе.

– У нас каждая кухарка смеет рассуждать о политике. Она что, закончила какой-нибудь политологический факультет? Или, может, она работает экспертом на каком-нибудь телеканале? А если нет, то как она смеет рассуждать о вещах, о которых представления не имеет? Что такое истина? Мы считаем, что человек может делать какие-либо суждения только в тех областях, в которых у него есть диплом государственного образца, или которые напрямую связаны с его работой. А пустопорожние разглагольствования способствуют только разброду и шатанию, а никак не экономическому росту, – считает Семён Ельцов.

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