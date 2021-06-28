СМИ предупредили о шприцах с вакциной от коронавируса в сиденьях кинотеатров
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Региональные новостные агентства сообщили о том, что горожане всё чаще находят шприцы иглами вверх в креслах кинотеатров.
Ранее считалось, что в таких шприцах могут быть наркотики или кровь больных СПИДом.В последнее время жидкостью в шприцах всё чаще оказывается вакцина «ЭпиВакКорона».
Первым о таком случае рассказал портал «Новости Омска». Вечером 8 июня житель города Дмитрий П. собирался посмотреть фильм «Проклятый чиновник». Однако, когда он сел в кресло кинотеатра, то почувствовал укол в заднюю поверхность бедра.
Дмитрий досмотрел фильм и вернулся домой, но к вечеру место укола покраснело и начало болеть, а также поднялась температура.
Киноман обратился в больницу, ожидая самого худшего. К счастью, врачи успокоили Дмитрия: в его организм попала вакцина «ЭпиВакКорона».
Местный Минздрав заявил, что вакцинация такими методами в городе не проводится. Сам Дмитрий решил не подавать заявление в полицию, так как сам собирался сделать прививку от коронавируса.
О похожих случаях также сообщили СМИ Архангельска, Биробиджана и Ельца. Следственный комитет России взял расследование этих случаев под особый контроль.
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