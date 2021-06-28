Санкт-Петербург столкнулся с необъяснимым ростом числа заболевших COVID-19

Власти Санкт-Петербурга бьют тревогу – город столкнулся с необъяснимым ростом числа заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Не исключено, что городу придётся запросить дополнительную помощь из федерального бюджета.

– Сейчас в Петербурге фиксируется рост числа заболевших COVID-19 неясного генеза. Предпринимаются все усилия по выявлению источника и причин такой вспышки, но результата пока нет, – рассказали в мэрии.

Предположительно в росте заболеваемости виновны граждане, участвовавшие в незаконных акциях или игнорировавшие требования ношения средств индивидуальной защиты в метрополитене. Также рассматривается версия о том, что вирус завезли москвичи.

Установить, что произошло в городе, призваны лучшие вирусологи, в том числе командированные из Москвы. Медицинские структуры не были готовы к такому повороту, но сейчас экстренно разворачивают резервы.

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