Ученые нашли способ избавиться от кошмарных снов

Своеобразное открытие сделали ученые из лаборатории нейроробототехники МФТИ. Они заявили, что человек может запросто избавиться от кошмарных снов и «смотреть» по ночам только приятные.

Группа исследователей в процессе работы сумела создать искусственных интеллект, позволяющий «считывать» сны человека. Они составили список сигналов, возникающих в головном мозге, при позитивных и негативных сновидениях.

Осталось только научиться управлять сигналами, чтобы обеспечивать надлежащую коррекцию сновидений, говорят ученые. Именно это и удалось сделать. Как только человек переживает во сне какой-то кошмар, его блокируют и посылают сигналы, соответствующие приятному сновидению, поясняют специалисты.