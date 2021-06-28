 

Ученые нашли способ избавиться от кошмарных снов

28.06.2021, 18:02, Новости дня
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Своеобразное открытие сделали ученые из лаборатории нейроробототехники МФТИ. Они заявили, что человек может запросто избавиться от кошмарных снов и «смотреть» по ночам только приятные.

Группа исследователей в процессе работы сумела создать искусственных интеллект, позволяющий «считывать» сны человека. Они составили список сигналов, возникающих в головном мозге, при позитивных и негативных сновидениях.

Осталось только научиться управлять сигналами, чтобы обеспечивать надлежащую коррекцию сновидений, говорят ученые. Именно это и удалось сделать. Как только человек переживает во сне какой-то кошмар, его блокируют и посылают сигналы, соответствующие приятному сновидению, поясняют специалисты.



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