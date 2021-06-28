Путин подписал закон о запрете участия в нежелательных НПО за рубежом

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете гражданам РФ участвовать в деятельности нежелательных в стране неправительственных организаций (НПО) за пределами государства.

Закон вводит запрет на «участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц», передает ТАСС.

Также вводится новый квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательной – посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными организаций «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».

Ранее в РФ признали американскую неправительственную организацию «Бард Колледж» нежелательной.