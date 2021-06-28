 

Чехия потребовала от РФ компенсацию по взрывам во Врбетице

28.06.2021, 17:58, Новости дня
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Чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России.

Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой изложены требования полностью возместить ущерб, нанесенный взрывами, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ущерб, по этим данным, оценен в 650 млн крон (примерно 25,5 млн евро).

В воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.

Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявил, что высказывания президента страны Милоша Земана о нескольких версиях взрывов безответственны.



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