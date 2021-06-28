 

Правоохранители сочли взрыв в Лондоне не связанным с терроризмом

28.06.2021, 17:58, Новости дня
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Полиция Лондона не считает, что взрыв в центре города произошел в результате террористической атаки, сообщили власти британской столицы.

На данном этапе правоохранительные органы города не считают произошедшее терактом, инцидент, по их мнению, не связан с терроризмом, сообщила Лондонская пожарная команда на своем сайте.

В понедельник в центре Лондона у станции метро Elephant and Castle прогремел мощный взрыв. Местные жители предположили в соцетях, что причиной инцидента мог быть пожар в местном автосервисе.



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