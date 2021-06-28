Биолог Панчин объяснил заболеваемость COVID-19 среди привитых в Великобритании



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На своей странице в Facebook Панчин напомнил, что не во всех странах прививают всех желающих, как это происходит, например, России. В Великобритании, прививают в первую очередь людей из групп риска. Так, сейчас в Соединенном Королевстве завершена первая фаза прививочной кампании, в рамках которой вакцину получили люди старше 50 лет, постояльцы и сотрудники домов престарелых, медицинские работники, клинически уязвимые пациенты и люди с плохим состоянием здоровья, а также те, кто о них заботится.

«На эти группы приходилось 99% смертей от коронавируса в Великобритании. Цифры, которые распространяют противники прививок этот факт почему-то не учитывают. В итоге сравнивают несравнимое: здоровых молодых людей и больных, стариков плюс больных стариков», — пояснил эксперт.

Теперь на эти группы приходится меньше смертей благодаря вакцинации, при этом общее количество летальных исходов значительно уменьшилось. Согласно графику смертности в Великобритании, который Панчин опубликовал на своей странице, если еще в январе 2021 года число умерших от COVID-19 ежедневно превышало 1,5 тысячи человек, то в июне этот показатель опустился до 100-120 человек в сутки.

«Во время второй фазы (идет сейчас) до конца июля первую дозы вакцины получат и здоровые люди обычных категорий. Разумеется кто-то из второй категорий тоже получили вакцину, но большинство привитых все еще из первой категории. А вот большинство непривитых как раз из второй», — отметил Александр Панчин.

Слова биолога подтверждают данные, опубликованные Business Insider со ссылкой на органы здравоохранения в Великобритании: 21 июня было выявлено 92 029 случаев заражения вариантом дельта и 117 смертельных исходов. В возрастной группе до 50 лет восемь смертей связаны с заражением этим вариантом, и ни один из них не был полностью привит, двое успели получить только одну дозу вакцины. Все остальные умершие пациенты — люди значительно старше 50 лет.

Александр Панчин также «прошелся» по мифу о том, что вакцина от коронавируса может вызвать антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ), способное спровоцировать более тяжелое течения заболевания.

«Никаких подтверждений этому нет. В мире уже применили 2.8 миллиарда доз вакцин, есть куча их разновидностей, прошедших клинические исследования. И ни в одном исследовании никто пока не увидел антителозависимое усиление инфекции. Все ровно наоборот: привитые если и заболевают, то легче переносят коронавирусную инфекцию», — подчеркнул биолог.