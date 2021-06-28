Эксперты назвали ТОП-10 проблем с японскими автомобилями

Эксперты сферы транспортных средств назвали ТОП-10 проблем, которые чаще других встречаются с японскими автомобилями. Это как поломки деталей и систем, так и претензии к габаритам или материалам отделки.

Принято считать, что автомобили японского производства наиболее надежны в эксплуатации по сравнению с конкурентами. Эксперты 110km.ru назвали самые распространенные проблемы машин из Страны восходящего солнца. В ТОП-10 вошли подушки безопасности Takata, так, недавно почти 100 миллионов машин были отозваны именно из-за их брака. В случае ДТП они срабатывают слишком быстро, при этом баллон газогенератора взрывается, из-за чего его осколки разлетаются по салону, калеча пассажиров.

Многие машины японских компаний слишком подвержены воздействию окисления металлов. Ржавчина особенно актуальна для моделей, выпущенных в 1990-е годы, сейчас производители применяют сверхлегкую и высокопрочную сталь с гальваническим покрытием. Немало жалоб и на неправильное срабатывание индикации Check Engine, она загорается не только при серьезных поломках, но и при небольших дефектах. Из-за этого владельцы порою игнорируют его, что может привести к аварии.

Также отмечаются в списке недостатков японских автомобилей трещины на панели приборов. Это происходит из-за воздействия прямых солнечных лучей на пластик торпеды, который становится хрупким. Не меньше жалоб поступает на так называемые «сверчки» в салоне транспортного средства. Сторонние скрипы особенно часто появляются во время езды по неровной дороге, их издают пластиковые элементы отделки. Избавиться от этого можно с помощью специальной пленки или липкой ленты, спрея с силиконом или клея WD-40.

Также часто в японских авто падает уровень масла из-за сжатия резиновых уплотнителей под влиянием нагревания. Слабым звеном являются и тормозные шланги из синтетических каучуков, которые не всегда выдерживают давление тормозной системы. Зачастую недовольны владельцы также отделкой салона, выцветающей на солнце, кроме того, из-за засорения радиатора, поломки термостата или вентилятора рискует выйти из строя система охлаждения. Нередки жалобы покупателей японских транспортных средств и на тесноту салона, особенно в случае с так называемыми «экобоксами». Для высоких и полных людей компактные машины становятся настоящей проблемой.

Источник: 110km.ru