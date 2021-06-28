Китай намерен получать гигаватты электроэнергии из космоса

Власти Китая намерены в будущем получать гигаватты электроэнергии прямиком из космоса. Для этого планируется построить солнечную электростанцию прямо на орбите Земли.

Строительство столь масштабного проекта потребует около 100 запусков сверхтяжёлой ракеты «Чанчжэн-9» на орбиту планеты. Ожидаемая площадь всей станции составит один квадратный километр. На её создание потребуется 10 тыс. тонн конструкций и минимум 30 лет. За это время китайские специалисты намерены провести необходимые тестирования. В частности, им предстоит найти способ передавать до гигаватта энергии на Землю, ведь в этом случае потребуется беспроводная технология.

Первые тесты должны начаться уже в 2022 году, а к 2030 на орбите Земли появится прототип будущей электростанции, способный генерировать мегаватт энергии. Отправка полноценной солнечной станции должна состояться до 2050 года. Учёные отметили, что в случае успеха у них получится получить безграничный доступ к энергии Солнца, ведь щиты станции будут поглощать свет и тепло 24/7 вне зависимости от погодных условий и времени суток. Это станет возможно благодаря неподвижности конструкции на высоте 35,7 тыс. километров, так как данная высота оптимальна и не требует постоянных корректировок орбиты.

Конструкторы китайской космической техники Лун и Ци Фажэнь рассказали, что сейчас перед строителями стоят куда более важные цели, включая создание самой солнечной электростанции. Она должна быть экономически оправданной, при этом максимально дешёвой и безопасной. Это касается и способа передачи гигаватта энергии на планету.

Источник: www.gazeta.ru