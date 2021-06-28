Уфолог увидел в кратере Аристарх на Луне человеческое лицо с рогами

Уфолог Скотт Уоринг рассмотрел в одном из камней в кратере Аристарх на Луне подобие человеческого лица с рогами. Эксперт не исключает, что ему удалось обнаружить рукотворный объект внеземного происхождения на спутнике.

Во время просмотра детальных изображений с камер Лунного разведывательного орбитального аппарата, Уоринг обратил внимание на одну из стен кратера. В частности, его внимание привлекло странное каменистое образование. При более тщательном рассмотрении уфолог удивился, как сильно объект похож на человеческое лицо с рогами. Он намеренно выделил нужные места на фотографии и опубликовал её в социальных сетях. Пользователи согласились с экспертом, что камни выглядят не реалистично и похожи на внеземной объект. К тому же, исходя из их мнения, он полый внутри, что говорит о его рукотворном создании.

Несмотря на запросы независимых экспертов по более детальному изучению кратера Аристарх, в NASA пока никак не комментируют произошедшее. В свою очередь научное сообщество не видит в камнях на Луне никаких следов пришельцев. Они уверены, что подобные скульптуры повсеместно встречаются на других планетах, но это лишь игра света и тени, а не созданные кем-то статуи.

Источник: trendymen.ru