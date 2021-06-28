 

В Москве “суперливень” затопил улицы и метро, обрушил строительный кран. Видео

28.06.2021, 17:48, Новости дня
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На двух ветках московского метро приостановили движение из-за ливня, сообщил департамент транспорта российской столицы. Из-за подтоплений и падения деревьев на контактную сеть прерывалось также движение трамваев и троллейбусов на некоторых улицах.

В подмосковном Щелково молния попала в трансформаторную будку, часть города осталась без света, сообщила “Медуза”. На Савеловском вокзале загорелась электропроводка.

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— Lev (@agams92) June 28, 2021

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В Раменском районе рухнул строительный кран, написала “Комсомольская правда”.

В телецентре “Останкино” подтоплен первый этаж. Журналист Василий Конов опубликовал видео в Telegram.

Ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец говорил “РИА Новости”, что за сутки в городе выпадет до 70% месячной нормы осадков. Синоптики также обещали ветер местами до 26 метров в секунду, в отдельных районах – град.

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О погибших или пострадавших не сообщается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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