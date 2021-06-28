 

Чехия требует от РФ $30,5 млн компенсации за взрывы в Врбетице

28.06.2021, 17:48, Новости дня
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Чешская сторона оценивает ущерб в 650 млн крон (около $30,5 млн).

Министерство внутренних дел Чехии подготовило законопроект, согласно которому компенсация должна быть распределена между муниципалитетами и отдельными физическими лицами – 350 млн и 300 млн крон соответственно.

Деньги, в частности, планируют направить на ремонт дорог, поврежденных взрывом боеприпасов.

Помимо этого, Смолек заявил российскому послу, что Прага требует от Москвы отменить включение Чехии в список “недружественных” России стран.

Контекст:

В конце 2014 года на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице произошло несколько взрывов, в результате которых погибло два человека. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (около $47 млн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к взрывав российской военной разведки. Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД Чехии потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов, однако ответа не последовало, в связи с чем Чехия объявила о дополнительном сокращении количества российских дипломатов в Праге. В конце апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве будет работать по 32 сотрудника. Увеличение количества сотрудников дипмиссий возможно только на основе взаимности, подчеркнул он.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

Кремль отрицает причастность РФ к взрывам во Врбетице и обвиняет Чехию в провокациях. Чешские власти заявляли, что будут требовать от России компенсации за последствия взрывов в размере не менее 1 млрд чешских крон. В РФ ответили, что платить Праге не собираются.

По информации чешских СМИ, владелец оружейной компании за день до взрыва во Врбетице останавливался в отеле, где жили агенты ГРУ РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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