 

“Эти женские прелести. Евгений Ваганович не мог пройти мимо”, “Не лишайте себя спонсора”. Жена Петросяна засветила свои округлости

28.06.2021, 17:48, Новости дня
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“Спонсор форм, изгибов и округлостей – шоколадки”, – подписала она фото.

“Не лишайте себя такого спонсора – вам идет”, – отреагировали на фото подписчики.

“Теперь мне все ясно – эти женские прелести. Евгений Ваганович не мог пройти мимо них”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. 

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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