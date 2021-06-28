Женщин, уличённых в супружеской измене, будут лишать имущества

Депутат Леонид Слуцкий внёс на рассмотрение Государственный думы законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности для женщин, уличённых в супружеской измене.

– Я глубоко убеждён, что в измене всегда виновата женщина. Недаром в народе говорят – «сучка не захочет – кобель не вскочит». Сколько крепких семей было разрушено из-за неверных жён. Своим безрассудным поведением эти женщины наносят колоссальный урон демографии, формируют аморальную общественную повестку и вводят многих мужчин в депрессию. Так что ввод уголовной ответственности за измену представляется более чем актуальной задачей. Мы будем лишать неверных жён имущества, а если измена совершена с особым цинизмом – сажать в тюрьму. Я уверен, что этим мы сохраним миллионы российских семей, ибо под угрозой неотвратимости наказания ни одна дама не посмеет даже подумать о походе налево, – заявил Слуцкий.

Согласно предложенному законопроекту, женщины, чья измена партнёру будет установлена судом, могут быть оштрафованы на сумму до пяти миллионов рублей (с конфискацией имущества), приговорены в исправительным работам или к тюремному заключению сроком до двух лет.

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