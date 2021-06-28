 

Как сэкономить на коммунальных платежах: советы юриста

28.06.2021, 17:40, Разное
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Юрист отметил, что единственный способ заметно уменьшить счета – экономить на ресурсах. Сухов посоветовал россиянам установить ресурсосберегающие приборы, чтобы снизить коммунальные платежи. Например, можно поставить в доме счетчики на тепло, газ и воду.

По словам эксперта, жители многоквартирного дома, построенного 10-15 лет назад, могут поставить прибор учета тепла. В таком случае траты снизятся на треть. Как уточняет “Российская газета”, это правило не распространяется на здания, возведенные в 60-90-х годах прошлого века.

Специалист пояснил, что в этих домах установка счетчика приведет к увеличению коммунальных платежей на 20-30% “из-за их неидеального состояния и больших теплопотерь”. Сухов порекомендовал жильцам сначала добиться реконструкции здания и только потом задуматься о приборе.

С экономией воды также есть определенные нюансы, продолжил эксперт. Если в квартире зарегистрированы два человека, а в реальности проживают четыре или больше, то тогда иметь счетчик становится невыгодно. Необходимо несколько раз подумать, прежде чем ставить прибор учета воды.

Если в квартире уже есть счетчик, то снизить коммунальные платежи удастся только благодаря жесткой экономии. Так, жильцы могут установить экономичную кнопку слива унитаза, рычаговые смесители, а также заменить износившиеся кран-буксы и прокладки, чтобы избежать протечки крана.

Уменьшить коммунальные платежи помогут ресурсосберегающие приборы учета электроэнергии, добавил эксперт. Траты снизятся на 10-15%, если россияне будут использовать энергосберегающие лампы и отключать от сети технику (телевизоры, компьютеры, микроволновки и т.п.).



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