 

Неудачливый вор поджог дом в Подмосковье

28.06.2021, 17:40, Разное
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На Калиновой улице одного из садовых товариществ в Ленинском округе Московской области сгорел дом, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Здание поджог незадачливый вор. Он залез в соседний дом, чтобы его обчистить. Однако шум мотора спугнул его, и воришка решил переждать по соседству. Он спрятался в другом доме, а когда понял, что закончить начатое у него не получится, то со злости поджог свое временное убежище. Сумма ущерба оценивается в 950 тысяч рублей. Подозреваемого задержали. Его сознался в содеянном.



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