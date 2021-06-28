 

Платье – это всегда женственно и элегантно: 10 стильных моделей, которые можно надеть в летнюю жару

28.06.2021, 17:14, Разное
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Платье – прекрасный выбор на лето. Это готовый наряд сам по себе, к которому достаточно добавить обувь и определенные аксессуары, чтобы выглядеть шикарно. Важно только правильно выбрать модель платья, идеально подходящую по фигуре. Законодатели моды рекомендуют обратить внимание и на то, что в нем должно быть удобно и комфортно, особенно в жаркий день. Об этом мы и поговорим далее в статье.

Какие платья рекомендуют носить дизайнеры

Есть три способа избавиться от жары: натуральные ткани, свободный крой и вырезы, а также демонстрацию тела.

Натуральные ткани, такие как хлопок, лен, шелк и другие, позволят вашей коже дышать, и вы будете чувствовать себя комфортно в жаркий день. Лен здесь является лидером, и вы можете найти множество льняных платьев. А свободный крой и вырезы – еще одна хорошая идея, особенно в сочетании с натуральными тканями. Они идеально подходят для ежедневной носки, а вот открытые платья – для смелых красавиц, которые не боятся показать свое тело и фигуру, но именно в этой одежде вы будете выглядеть элегантно и женственно.

Летние образы в платьях: мода 2021

Обратите внимание на свежее и легкое летнее платье-двойку с укороченным топом на завязках, короткими рукавами и юбкой-миди. Оно отлично смотрится с шляпой (главное фото).

А черное мини-платье с цветочным рисунком на тонких бретелях в сочетании с белыми кроссовками и желтой сумкой – все, что нужно для жаркого дня.

Не менее интересное и шоколадно-коричневое миди-платье в горошек с высоким разрезом до бедра. Его можно сочетать с белыми кроссовками, многослойным ожерельем и черной сумкой.

Зеленое макси-платье с запахом и карманами, украшенное поясом с животным принтом смотрится очень эффектно. К нему подойдут туфли с принтом, коричневая сумка и шляпа.

Неоново-оранжевое миди-платье с открытыми плечами и расклешенными рукавами невероятно женственное. Чтобы подчеркнуть это, его можно сочетать с соломенной сумкой и большими серьгами.

Платье-миди в полоску с короткими рукавами, открытой спиной на завязках выглядит не только легким, но и экстравагантным.

А следующий образ для отпуска – полосатый серо-белый сарафан с толстыми бретелями, туфли на металлических каблуках и белая соломенная сумка.

Белое платье-миди с высоким вырезом, объемными рукавами с бантами, белыми кроссовками и мини-сумкой янтарного цвета придаст вашем образу легкости и свежести.

Белое мини-платье-рубашка можно украсить поясом с ярким принтом и сочетать с эффектной сумкой и массивными серьгами.

Белое платье-миди на тонких бретельках, белые мюли и соломенная сумочка – совершенный летний образ.



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