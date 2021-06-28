 

Группа поддержки: Кейт Мосс с дочерью Лилой Грейс на съемках в Риме

28.06.2021, 17:10, Разное
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47-летняя супермодель Кейт Мосс и ее 18-летняя дочь Лила Грейс на днях были замечены в Риме. В итальянскую столицу модели приехали по делу: Лила прилетела на съемки новой рекламной кампании Fendi, а ее мама Кейт представляет интересы девушки как глава модельного агентства Kate Moss Agency, с которым у Лилы заключен контракт.

Папарацци поймали маму с дочкой и сопровождающего их неизвестного молодого человека на улицах вечного города, после чего сфотографировали их на балконе закрытого бара, где Кейт, Лила и их спутник решили поужинать. Кейт и Лиле явно было весело: судя по снимкам, они пели песни, фотографировали друг друга на память и снимали римские достопримечательности. Чуть позже Лила выложила в сторис видео Колизея, снятое под оперную музыку.

Для прогулки по Риму мама и дочка выбрали наряды черного цвета, несмотря на жару. Кейт облачилась в длинный сарафан на тонких бретелях с прозрачной накидкой с длинными рукавами, а Лила вышла на публику в укороченном кроп-топе и длинной юбке с блестками. 

Кейт Мосс и Лила Грейс Мосс

47-летняя Кейт Мосс много времени проводит со своей дочерью Лилой. Она почти всегда рядом с ней, когда Лила работает – будь то показ или съемка, или же празднование дня рождения, которое было больше похоже на двойное свидание.

Напомним, что Лила Грейс, дочь Кейт Мосс и редактора журнала Dazed & Confused Джефферсона Хэка, долгое время оставалась скрыта от пристального внимания прессы, но пару лет назад все изменилось. Лила Мосс стала лицом косметического бренда Marc Jacobs Beauty, украсила обложку журнала V Magazine, который включил девушку в свой список из 15 моделей, за которыми редакция журнала видит будущее модной индустрии, а также снялась в рекламной кампании линии аксессуаров Miu Miu. На этом сотрудничество Лилы и Miu Miu не закончилось: в октябре 2020 года 18-летняя модель дебютировала на подиуме, открыв и закрыв шоу бренда. Уже больше года Лила Грейс – главная звезда модельного агентства своей матери Kate Moss Agency.

Лила Грейс на своем первом дефиле, октябрь 2020 года



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