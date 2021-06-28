Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет после рождения дочери

В это воскресенье, 27 июня, в театре Microsoft в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии BET Awards. Ежегодно ее устраивает телеканал Black Entertainment Television и награждает звезд и выдающихся личностей за достижения в сферах кино, музыки, спорта и других. Причем традиционно номинантами премии становятся афроамериканцы и другие представители национальных меньшинств США.

В числе почетных гостей прошлым вечером стала 51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл. Для “черной пантеры” этот выход стал первым с момента рождения дочери – о рождении первого ребенка модель сообщила полтора месяца назад. На премию Наоми пришла в золотом платье Gucci в пол с объемными рюшами и глубоким декольте. Кстати, на мероприятии у нее была особенная роль – она объявила победителя в одной из номинаций.

Наоми Кэмпбелл и Марсаи Мартин Наоми Кэмпбелл

Напомним, 18 мая супермодель Наоми Кэмпбелл сообщила всему миру, что впервые стала матерью. На свет появилась дочь, имя которой пока держится в тайне.

Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать всю ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви больше этой, – написала Наоми, опубликовав первое фото малышки.

Подписчики гадают, кто отец малышки, удочерила ли девочку модель или воспользовалась услугами суррогатной матери. Все потому, что у Наоми, которая последний раз выходила на подиум в апреле, не было ни намека на округлившийся живот. Поэтому основная интрига в том, была ли малышка зачата при помощи донорской спермы или у нее все же есть биологический отец.

Официально Кэмпбелл уже много лет не состоит ни в каких отношениях – семь лет она встречалась с российским миллиардером Владиславом Дорониным и влюбленные даже были помолвлены. Однако пара неожиданно распалась в 2013 году. С тех пор свою личную жизнь супермодель оберегает от посторонних глаз. По слухам, в 2017 году у Наоми было два мимолетных романа: первый – с генеральным директором Ferrari и председателем правления табачной компании Philip Morris International Луиcом Камиллери, второй – с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, членом одной из самых богатых семей мира, который в том же году стал встречаться с певицей Рианной.

В 2018 году ей приписывали отношения с рэпером Скепта. Годом позже Наоми закрутила роман с певцом Лиамом Пейном, который вдвое ее моложе. Впервые их заметили вместе в клубе О2 на концерте нигерийского певца Давидо. Тайные свидания, откровения инсайдеров и многочисленные романтичные комментарии, которые Лиам оставлял под постами Наоми в Instagram, давали поле для фантазии и репортерам, и фанатам знаменитостей. Однако в апреле 2019-го друзья, близкие к паре, рассказали, что те расстались.В прошлом году таблоиды писали, что у модели роман с рэпером Burna Boy, который младше ее на 21 год. Но Наоми тогда традиционно не прокомментировала слухи. А после рождения ребенка про личную жизнь Наоми высказался один из друзей модели. Якобы она давно мечтала о малыше и растит сейчас дочь с “тайным бойфрендом”, с которым живет вместе с конца 2019 года.

Первое фото дочери Наоми Кэмпбелл