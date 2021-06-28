Ученые в РФ пытаются остановить опустынивание юга РФ

Группа ученых из госуниверситета имени Б.Б. Городовикова (Калмыкия) работают над серьезной проблемой. Исследователи поставили себе целью разработать действенные меры, чтобы остановить опустынивание территорий на юге страны.

Деградация земель в южных широтах РФ стала настоящей проблемой, говорят эксперты. Однако отечественные ученые нашли возможность остановить этот негативный процесс.

В честности, они предлагают сеять такие кормовые растения, как прутняк, камфоросма и терескен. Они уже разработали специальную сеялку, позволяющую распределять семена максимально равномерно. Вероятно, выращиваемые культуры остановят процесс опустынивания обширных территорий.