Ученые в РФ пытаются остановить опустынивание юга РФ
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Группа ученых из госуниверситета имени Б.Б. Городовикова (Калмыкия) работают над серьезной проблемой. Исследователи поставили себе целью разработать действенные меры, чтобы остановить опустынивание территорий на юге страны.
Деградация земель в южных широтах РФ стала настоящей проблемой, говорят эксперты. Однако отечественные ученые нашли возможность остановить этот негативный процесс.
В честности, они предлагают сеять такие кормовые растения, как прутняк, камфоросма и терескен. Они уже разработали специальную сеялку, позволяющую распределять семена максимально равномерно. Вероятно, выращиваемые культуры остановят процесс опустынивания обширных территорий.
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