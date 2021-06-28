Стал известен типичный портрет сетевого тролля

Что такое троллинг? Не многие понимают, что это вовсе не критический образ мышления, который мотивирует жесткие оценки в комментариях, а критиканский в полном смысле этого слова.

Ученые решили узнать, что за люди постоянно занимаются троллингом в Интернете? А именно, кто выискивает мельчайшие недостатки у кого-либо, чтобы буквально растоптать его под шквалом своей нещадной «критики».

Оказалось, что люди такого типа, мягко говоря, не совсем психически здоровы. Абсолютное большинство из них страдает нарциссизмом и психопатией. Вообще-то с этим надо что-то делать, говорят эксперты. Когда любая здоровая мысль подвергается троллингу, сто раз подумаешь, высказывать ли ее в сети? Неужели психопаты должны устанавливать правила?