Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан объявили в Псковской области

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для нескольких групп граждан, включая чиновников, работников торговли, ЖКХ и других, соответствующее постановление выпустил руководитель регионального Роспотребнадзора, главный санитарный врач области Александр Нестерук.

«Обеспечить проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: осуществляющих деятельность в сфере торговли, салонах красоты, бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных мероприятий, досуговых, развлекательных мероприятий, детских игровых комнат, театров, кинотеатров, концертных залов», – цитирует постановление ТАСС.

Требование о вакцинации распространяется на работников клиентских подразделений финансовых организаций, учреждений, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг.

«Руководителям организаций в срок до 23 июля организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 13 августа – вторым компонентом вакцины не менее 60% от общей численности работников», – говорится в документе.

За последнюю неделю в регионе количество случаев коронавируса возросло в 1,6 раза. По данным псковского оперштаба, общее число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом составляет 39 тыс. 501, 33 тыс. 239 человек выздоровели, 461 пациент умер.

Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан подписал главный санитарный врач Тамбовской области Владимир Агафонов.