 

Аграрии сообщили об опасных компонентах, содержащихся в фабричном мясе

28.06.2021, 16:54, Разное
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Аграрии напоминают, что в мясе содержатся компоненты, которые представляют опасность для здоровья людей. При употреблении некачественного продукта длительное время могут возникнут серьезные последствия.
Эксперты рассказали, что животные, которых выращивают для мяса, не пасутся на свободе и не получают доступ к свежей траве. Чаще всего они находятся в тесных загонах и едят ГМО-корм, гормоны и антибиотики. Также мясо дополнительно обрабатывают на заводе и добавляют разные консерванты, которые имеют синтетическое происхождение. После анализов фабричного мяса специалисты поняли, что оно представляет опасность для здоровья и жизни человека. Часто в продукте имеется бензоат натрия или его аналоги. При сочетании с аскорбиновой кислотой вещество создает новейшее соединение, которое обладает канцерогенными свойствами и из-за этого увеличиваются риски развития онкологических процессов.

Также некоторым животным дают стимулятор роста, который опасен для здоровья людей. Бывает, что недобросовестные производители пользуются рактопамином, который запретили в 160 государствах мира. Но в 27 странах добавку считают безопасной, хотя она влияет на состояние животных и здоровье людей.

Чтобы в мясе сохранялся цвет, и оно было защищено от бактерий, производители пользуются нитратами и нитритами, что в сочетании с отдельными аминокислотами создают опасные компоненты, имеющими канцерогенные свойства. Целью производителей является высокий доход, но они не задумываются о последствиях для потребителей.

Источник: actualnews.org



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