Ученые представили новую методику иммунотерапии рака без побочных эффектов

Канадские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать новую методику иммунотерапии рака, базирующуюся на процессе уничтожения модифицированными клетками злокачественных образований. Отсутствие ощутимых побочных эффектов в данной технологии обусловлено дифференциационными способностями “клеток-киллеров”.

В начале исследования ученые, представляющие Университет Макмастера (Гамильтон, Канада), взяли несколько естественных клеток-убийц, полученных из крови больных, у которых был диагностирован рак молочной железы, и размножили их до необходимого количества. Затем данные Т-клетки медики модифицировали посредством нацеливания их специфических рецепторов непосредственно на раковые клетки. Тестирование полученных CAR-NK-клеток в лабораторных условиях на клетках раковой опухоли показало, что “киллеры” успешно уничтожают злокачественные образования, не трогая при этом здоровые клетки. Примечательно, что именно эта особенность коренным образом отличает новую терапевтическую методику от уже используемой CAR-T-технологии борьбы с онкозаболеваниями, поскольку последняя, даже эффективно справляясь с раковыми клетками, попутно неизбежно уничтожает и их доброкачественных “соседей”, провоцируя таким образом немало опасных побочных эффектов.

К слову, немаловажным фактором является и то, что инновационный способ успешно показал себя в терапии рака молочной железы, поскольку методология противодействия этому виду онкозаболевания до настоящего времени была, по сравнению с другими, недостаточной разнообразной и успешной. “Мы хотим иметь возможность бороться с этими злокачественными новообразованиями, которые были так устойчивы к другим методам лечения. Эффективность, которую мы видим с CAR-NK-клетками в лаборатории, очень многообещающая, и видеть, что эта технология осуществима, очень важно. Теперь у нас есть гораздо лучшие и более безопасные варианты для солидных опухолей”, – отметила один из авторов исследования Ана Портильо.

Специалист также выразила надежду, что новая технология сможет обеспечить аналогичным образом эффективное лечение солидных опухолей, связанных с раком яичников, легких и другими онкологическими заболеваниями. Впрочем, как подчеркнула она, окончательное решение о клиническом применении методики будет принято лишь после соответствующих испытаний с привлечением людей, которые организуются в настоящее время. Материалы научной работы были опубликованы в iScience.

Источник: www.medikforum.ru