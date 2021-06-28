 

Смартфон Honor X20 SE с 64 Мп камерой показали на первых фотографиях

28.06.2021, 16:54, Разное
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Появились новые данные нового смартфона от компании Honor. X20 SE с камерой на 64 мегапикселя показали на первых фотографиях в Сети.
После отделения от корпорации Huawey бренд Honor начал выпуск собственных смартфонов, независимо от прежней материнской компании. Сейчас к выходу на рынок готовят модель Honor X20 SE, в Сети появились первые фотографии устройства. На них можно рассмотреть все подробности конструкции девайса, пока еще даже не представленного официально. Информацию о грядущей новинке обнародовал известный своими инсайдами блогер Digital Chat Station.

На выложенных в интернет изображениях заметен миниатюрный вырез в дисплее, в нем производитель разместил фронтальный объектив, разрешение которого пока не известно. Также стоит отметить узкие рамки Honor X20 SE, которые визуально расширяют 6,6-дюймовый дисплей еще больше. Жидкокристаллическая панель будет иметь высокую скорость обновления картинки, достигающую 90 Герц. Honor X20 SE принадлежит к средней ценовой категории смартфонов, за его мощность, быстродействие и продуктивность отвечает однокристальная мобильная система Dimensity 700 от MediaTek. Каким будет объем чипа оперативной памяти, пока неизвестно.

Зато известно, что основная камера в аппарате будет тройной, а ее главный датчик получит 64 мегапикселя. Автономности смартфону придаст емкий аккумулятор с поддержкой быстрой 22,5-ваттной зарядкой. Согласно фотоснимкам, Honor X20 SE получит дизайн, выполненный в градиентном оформлении. Когда смартфон можно будет увидеть на полках магазинов, блогер не сообщает, как и другие характеристики гаджета, а также его ценник.

Источник: www.ixbt.com



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