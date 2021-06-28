 

В Германии второй раз за три дня вооруженный ножом человек напал на прохожих, есть раненные

28.06.2021, 16:52, Новости дня
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Об этом сообщила пресс-служба полиции. 

Одному пострадавшему 48 лет, второму – 65. Оба госпитализированы. 

Нападавший сбежал с места преступления, его искали с собаками и с помощью вертолета. Во второй половине для полиция проинформировала, что мужчину нашли в его собственном доме раненным.

32-летний нападавший, вероятно, сам нанес себе телесные повреждения, сказано в релизе. Его госпитализировали. Сообщается, что в прошлом мужчина уже совершал преступления и имел проблемы с психикой. 

Этот случай – второе за три дня такое происшествие в Германии. 25 июня в городе Вюрцбург 24-летний мужчина, приехавший из Сомали, напал с ножом на прохожих. В результате погибло три человека, еще пятеро тяжело ранены. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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