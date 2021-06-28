В Германии второй раз за три дня вооруженный ножом человек напал на прохожих, есть раненные
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Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Одному пострадавшему 48 лет, второму – 65. Оба госпитализированы.
Нападавший сбежал с места преступления, его искали с собаками и с помощью вертолета. Во второй половине для полиция проинформировала, что мужчину нашли в его собственном доме раненным.
32-летний нападавший, вероятно, сам нанес себе телесные повреждения, сказано в релизе. Его госпитализировали. Сообщается, что в прошлом мужчина уже совершал преступления и имел проблемы с психикой.
Этот случай – второе за три дня такое происшествие в Германии. 25 июня в городе Вюрцбург 24-летний мужчина, приехавший из Сомали, напал с ножом на прохожих. В результате погибло три человека, еще пятеро тяжело ранены.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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