 

Bloomberg – британцев предупредили о росте цен и нехватке продовольствия из-за дефицита рабочей силы

28.06.2021, 16:50, Новости дня
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Продовольственный сектор Великобритании столкнулся с серьёзной нехваткой рабочей силы из-за брексита и пандемии коронавируса, передаёт Bloomberg. Как отмечает агентство, нехватка работников вынуждает рестораны и супермаркеты увеличивать цены, а мясоперерабатывающие предприятия и птицефабрики сокращать производство.


Reuters

От скотобоен до кухонь ресторанов — продовольственный сектор Великобритании столкнулся с серьёзной проблемой нехватки работников, пишет Bloomberg.

Так, мясоперерабатывающие предприятия сокращают производство, а «катастрофическая» нехватка водителей и работников на складах и фермах грозит перебоями в поставках продовольствия. Рестораны и пабы вынуждены повышать зарплату поварам и обслуживающему персоналу, а значит растут и цены.

По словам главы Федерации холодильных цепей Шейна Бреннана, британцев ждёт периодический дефицит продовольственных товаров на протяжении всего лета.

Пищевая промышленность, которая уже пострадала от нехватки рабочей силы из-за брексита и пандемии коронавируса, в связи с постепенной отменой антиковидных ограничений вынуждена «работать на пределе возможностей».

Как отмечает новостное агентство, брексит ограничил приток низкооплачиваемых работников из Европейского союза. Позже проблема обострилась во время пандемии, когда тысячи граждан стран блока покинули Великобританию. А сейчас, когда правительство постепенно отменяет все ограничительные меры, многие из этих работников, похоже, не спешат возвращаться.

По данным Национального союза фермеров, британским фермерам не хватает около 40 тыс. сезонных рабочих, даже несмотря на то, что правительство выдало визы 30 тыс. иностранных граждан для увеличения рабочей силы.

По словам критиков новой иммиграционной системы, именно эта система, основанная на баллах, привела к подобной ситуации. Так, в настоящий момент предпочтение отдаётся высококвалифицированным работникам, в результате чего некоторым отраслям, таким как гостиничный бизнес и сельское хозяйство, сложнее набрать необходимый персонал.  

По данным Британского совета по птицеводству, за последние несколько лет производство на птицефабриках сократилось на 10%. Там призвали правительство включить работников этой отрасли, которая примерно на 60% состоит из граждан ЕС, в список квалифицированных сотрудников, что позволило бы предпринимателям нанимать больше людей из-за пределов Великобритании.

Федерация производителей продуктов питания и напитков предупреждает, что всё это уже привело к росту цен на продукты и способствует росту инфляции в Великобритании. При этом, по словам Бреннана, прежде всего, проблемы на рынке труда отражаются на поставках свежих фруктов и овощей, а также скоропортящихся продуктов, которые зачастую просто не успевают вовремя доставить к потребителям.

Так, по данным компании Tesco, еженедельно у поставщиков пропадает около 50 тонн продуктов из-за нехватки водителей. Bloomberg отмечает, что это также ставит под угрозу наиболее уязвимые группы граждан, которые вынуждены полагаться на благотворительные организации.

Британские рестораны, пабы и гостиницы во время пандемии потеряли 330 тыс. сотрудников. В настоящий момент, несмотря на рост зарплат, заведениям не хватает около 188 тыс. человек — поваров, официантов, администраторов и охранников. 



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