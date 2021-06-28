И модно, и лицо кажется худее: 10 идей стрижек разной длины для женщин старше 50

Стрижка считается завершающим элементом образа, с помощью которого можно визуально омолодиться. Стилисты сделали подборку эффектных вариантов для женщин за 50. С такой укладкой волосы будут выглядеть ухоженными, густыми, а лицо – подтянутым и молодым.

Красивое сочетание

Текстура волос определяет тип стрижки. Если волосы густые и плотные, можно подбирать варианты со стрижками до плеч, когда хорошо видна объемность прядей. С возрастом шевелюра может терять свой вид и густоту, поэтому стилисты предлагают убрать длину и сделать акцент на форме.

Тонкие волосы в коротких стрижках смотрятся более густыми и живыми. Стрижка пикси хорошо омолаживает лицо и подходит для круглой формы. С помощью контурного состригания прядей можно подчеркнуть скулы и сделать акцент на зоне щек.

Короткие пряди хорошо держат объем, и прикорневая зона выглядит более густой и пышной. Такая стрижка омолаживает и делает вид свежим, отдохнувшим.

Длинная многослойная стрижка помогает сохранить в густых волосах длину, но при этом добавляет объемности по бокам. Такой вариант хорошо подходит как для прямых, так и для кудрявых прядей, ведь завитки еще больше акцентируют внимание на женственности и мягкости образа.

Вариант на каждый день

Простая стрижка до плеч делает волосы густыми, чтобы этот эффект сохранялся по всей длине, можно немного проредить кончики. Стилисты предлагают сочетать этот вариант с разными типами окрашивания, чтобы омолодить образ.

Контурная стрижка с косой челкой идеальна для круглолицых женщин, ведь визуально делает лицо меньше, но при этом не закрывает его.

Для обладательниц густых и длинных волос идеально подойдет вариант удлиненного боба. Стрижка сохраняет объемность прядей и при этом хорошо омолаживает лицо.

Густые пряди можно уложить и с помощью укороченной пикси. Максимальный объем сохраняется на затылке, а спереди лицо остается открытым. Этот вариант подойдет для тех, у кого густые и плотные волосы.

Визуальное омоложение

Вариант боба с остриганием прядей по длине помогает сохранить объемность и открыть лицо. Это женственный и нежный вариант для возрастных красоток.

Для кудрявых волос подойдет длина до плеч и сочетание с легкой челкой. Этот элемент делает лицо меньше, но при этом не закрывает лоб, ведь кудри можно укладывать по-разному.

На прямых волосах такая стрижка также смотрится эффектно и женственно. Стилисты советуют подчеркивать контурность укладки с помощью светлых оттенков окрашивания.