Выглядят плохо, но запоминаются: 10 худших причесок в кино

Иногда в кино актерам создают не совсем удачные образы, которые им не слишком хорошо подходят. Вот некоторые примеры того, как выглядит худшая прическа в кино у персонажа фильма. Кто же попал в антирейтинг?

Сара Джессика Паркер (главное фото)

80-е годы навсегда нам запомнятся достаточно объемными прическами и начесом из волос. После распущенных локонов в стиле хиппи, которые пользовались большой популярностью в 60-х и 70-х годах, актуальной стала перманентная завивка. В сериале «Секс в большом городе-2» у Сары Джессики Паркер именно такая прическа, и она делает образ актрисы совершенно нелепым.

Анджелина Джоли

В фильме «Угнать за 60 секунд» Анджелина Джоли вынуждена была носить прическу с дредами. В сочетании с платиновым блондом это выглядело не слишком привлекательно.

Однако, несмотря даже на такую нелепую прическу, Анджелине Джоли удалось продемонстрировать свою сексуальность. Она сумела заставить эти тяжелые косы выглядеть действительно хорошо.

Мадонна

В фильме «Отчаянно ищу Сьюзен» Мадонна исполнила роль домохозяйки, которая, после того как получила амнезию в результате удара по голове, изменилась практически до неузнаваемости.

Несмотря на то, что в фильме она 80-х годов заслуживает внимания, прическа знаменитости точно не стала изюминкой культовой классики. Волосы Мадонны выглядели не слишком привлекательно.

Натали Портман

Туго закрученные булочки Натали Портман в фильме «Звездные войны: Атака клонов» явно являются не самым лучшим вариантом прически. Однако все же красоту актрисы ничего не может испортить.

Брэд Питт

Для создания образа Брэда Питта в фильме «Джонни Замша» была выбрана высокая прическа, покрытая большим количеством лака для волос.

Несмотря на то, что такая укладка выглядит достаточно нелепо, однако, именно она стала настоящим украшением фильма.

Брюс Уиллис

У Брюса Уиллиса в фильме «Суррогаты» была достаточно нелепая прическа со светлыми волосами. Однако это один из тех актеров, который лучше всего выглядит лысым.

Колин Фаррелл

В фильме «Несносные боссы» Колин Фаррелл предстал в роли лысеющего мужчины средних лет. Непривычно видеть актера в таком необычном для него образе.

Дэвид Боуи

Дэвид Боуи в роли Короля гоблинов Джарета в фильме «Лабиринт» запомнился зрителям на долгие годы. Во многом этому поспособствовали его длинные ледяные светлые волосы с острыми шипами.

Джим Керри

В фильме «Тупой и еще тупее» у Джима Керри достаточно запоминающаяся прическа. Однако она совсем не подходит актеру.

Киану Ривз

Актер Киану Ривз является одним из самых красивых мужчин Голливуда. Даже его прическа в фильме «Я люблю тебя до смерти» не смогла испортить привлекательную внешность актера.