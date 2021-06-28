Евротур: Джастин и Хейли Бибер улетели отдыхать в Грецию

Европейские каникулы четы Биберов продолжаются. Проведя несколько дней во французской столице, канадский музыкант Джастин Бибер и его жена, модель Хейли Бибер (до свадьбы – Болдуин) отправились в Грецию. Сейчас в Европе не так много туристов, поэтому, скорее всего, знаменитостям не так сильно докучают поклонники с просьбами об автографах и фото на память.

В Греции, судя по фото, которыми Джастин Бибер активно делится в Instagram, молодые супруги ведут себя как настоящие туристы, наслаждаясь солнцем, морем и вкусной средиземноморской едой, гуляют по белоснежным улочкам и выходят в открытое море на яхте. Джастин постоянно снимает Хейли и выкладывает фото любимой как в ленту, так и в сторис, не забывая признаваться ей в любви.

Спасибо тебе, что ты рядом, самый красивый человек на земле, – подписал он совместное селфи.

Джастин и Хейли Бибер

Напомним, что на прошлой неделе Джастин и Хейли Бибер прилетели в Париж: часть отпуска они провели как обычные туристы, например, ходили по магазинам и кафе. Но в один из дней они неожиданно посетили Елисейский дворец, где их лично принял президент Франции Эммануэль Макрон вместе с женой Брижит. Об этом стало известно после того, как певец поделился совместным фото в своем Instagram.

Позже пресс-служба французского президента разъяснила цель визита музыканта и его супруги в Елисейский дворец. Бибер попросил администрацию Эммануэля Макрона об аудиенции, и французский президент внезапно согласился принять звездную чету в своей главной резиденции. Более того, господин Макрон, судя по фото, которые распространила президентская пресс-служба, практически провел экскурсию для Биберов по доступным залам Елисейского дворца. Как заявили официальные источники, на встрече Джастин и Хейли Бибер обсудили с Эммануэлем и Брижит Макрон “вопросы, связанные с молодежью”.

Джастин и Хейли Бибер, Эммануэль и Брижит Макрон