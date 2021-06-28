 

Москалькова: Отказ от прививки не может быть основанием для увольнения

28.06.2021, 16:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отказ от вакцинации может быть основанием для отстранения от работы, но не для увольнения, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на лекции в международной летней школе «Права человека для будущих поколений».

«Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», – цитирует омбудсмена ТАСС.

Москалькова отметила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации. «Рост обращений имеется по этому поводу», – сообщила она.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции в Москве сообщил, что работников компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в столице.

Власти Москвы и Московской области первыми в РФ объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Лукашенко заявил о желании Запада «отсечь» Гродненскую область

07.12 / Венгерский политолог – ЕС использует бюджетный контроль как политическое средство против несогласных с политикой Брюсселя

07.02 / Установлена личность подозреваемого в убийстве воронежской учительницы

06.10 / МО Азербайджана сообщило о повреждении двух РСЗО «Град» и пушки ВС Армении в Карабахе

09.08 / Опубликованы инструкции по организации «майдана» после выборов в Белоруссии

30.06 / Газпром перечислил польской PGNiG деньги по решению арбитража

31.07 / В РФ запретили расплачиваться криптовалютой

28.06 / Сокурсник Путина Швец: Бунт против Путина могут возглавить только его ближайшие друзья Патрушев и Бортников

27.07 / В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о новом коронавирусе во Вьетнаме

30.04 / Один из самых масштабных пожаров в Калифорнии оказался попыткой скрыть убийство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика