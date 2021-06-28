Москалькова: Отказ от прививки не может быть основанием для увольнения

Отказ от вакцинации может быть основанием для отстранения от работы, но не для увольнения, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на лекции в международной летней школе «Права человека для будущих поколений».

«Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», – цитирует омбудсмена ТАСС.

Москалькова отметила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации. «Рост обращений имеется по этому поводу», – сообщила она.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции в Москве сообщил, что работников компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в столице.

Власти Москвы и Московской области первыми в РФ объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).