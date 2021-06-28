Кравчуку запретили все нагрузки из-за здоровья

Экс-президенту Украины Леониду Кравчуку запретили любые нагрузки из-за состояния здоровья, сообщают украинские СМИ.

«Первый президент Украины Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной рады по случаю 25 годовщины Дня конституции по состоянию здоровья. В настоящее время состояние здоровья Леонида Кравчука не позволяет работать и посещать любые мероприятия», – сказала пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

Сибирцева добавила, что врачи запретили 87-летнему экс-главе государства любые нагрузки.