Власти Москвы разрешили фудкортам выбрать один из трех режимов работы

Фудкортам в Москве с 28 июня разрешено работать либо только на доставку и навынос, либо создавая зоны COVID-free на часть или всю территорию заведения общепита, рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк.

«С фудкортами ситуация несколько сложнее, потому что это большое количество предприятий. Мы на сегодняшний день получили большое количество заявок от наших торговых центров, где располагаются фудкорты, либо есть отдельно стоящие фудкорты, для того, чтобы определить, по какой схеме они работают. Есть три опции, предложенные самими рестораторами: есть возможность оставить все предприятия работать только навынос и на доставку, есть возможность организовать зону посадочными местами, которая будет полностью COVID-free с допуском людей, имеющих иммунитет; если вся зона становится бесковидной, то туда допускаются только люди, имеющие иммунитет», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, за последние 10 дней состоялось большое количество встреч с бизнесом, где обсуждались актуальные проблемы.

«Были вопросы по сотрудникам, их вакцинации. Учитывая, что в сфере торговли, общественного питания работает большое количество не москвичей, жителей РФ и иностранцев, для которых сегодня уже заработал первый центр вакцинации, <…> думаю, что в ближайшие дни, в течение этой недели откроются еще несколько для того, чтобы у всех работников была возможность получить вакцину», – отметил Немерюк.

Он также напомнил, что столовые на предприятиях и в учебных заведениях Москвы, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.