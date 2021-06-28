Ученые: Нарушение циркадных ритмов при раке увеличивает выработку глюкозы

Американские исследователи продемонстрировали, что циркадная регуляция вырабатывания глюкозы в печени способна нарушаться в период прогрессирования рака легких, а увеличение вырабатывания глюкозы способствует росту злокачественных клеток. Статью опубликовали в издании Science Advances.

Циркадные часы – это биохимические колебания, которые синхронизируются со временем суток. Они нужны, чтобы поддерживать гомеостаз в тканях организма. Исследователи Калифорнийского университета в Ирвайне смогли описать регуляцию циркадных ритмов в период стресса, такого как усиление рака легких и связанного с болезнью истощение тканей – кахексии. Итоги работы предоставляют важные данные для разработки новой терапии, которая подавляет рост клеток рака.

Сельма Марси, автор работы, сообщает, что из опыта ясно, что циркадный белок REV-ERBa производит контроль вырабатывания глюкозы в печени. В момент развития онкологического процесса, особенно в условиях кахексии, это регулирование может нарушаться, что приведет к увеличению вырабатывания глюкозы в печени. Также выяснили, что опухоль легких может стимулировать печень усиливать вырабатывание глюкозы, которая нужна для роста клеток рака. Теперь исследователи продолжают изучать результаты выработки глюкозы в момент прогрессирования рака легких, чтобы отследить метаболическую судьбу этой сформированной глюкозы.

Источник: inscience.news