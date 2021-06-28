Эксперты перечислили симптомы нового лямбда-штамма коронавируса

Британские эксперты перечислили симптомы нового лямбда-штамма COVID-19. Новая форма коронавируса еще не дошла до Российской Федерации, поэтому необходимо заранее знать ее главные отличия от аналогичных мутаций.

После начала пандемии COVID-19 по всему миру начали появляться различные мутации патогена. С момента первой регистрации коронавируса на планете появились различные мутации Sarc cov-2, некоторые из которых развились в полноценные штаммы с абсолютно новыми симптомами при заражении ими. Специалисты сферы медицины Великобритании зафиксировали новую разновидность коронавируса, названную лямбдой.

Эксперты описали главные признаки заболевания, которое начало свое распространение в странах Южной Америки. После обнаружения в Аргентине, Чили, Перу и Эквадоре недуг был диагностирован также у пациентов в других странах. Как и предшествующие ему британский и индийский штаммы, заболевание стремительно увеличивает ареол своего действия. В Россию лямбда пока не дошла, однако для того, чтобы встретить ее «во всеоружии», следует уметь отличать его от остальных форм ковида.

Главным отличием «лямбды» от других штаммов является эпицентр мутаций, который в этом случае находится в спайковом белке. Из-за этого инфицирование новым типом COVID-19 происходит еще быстрее, чем у индийского и других аналогов. В первую очередь, для того, чтобы определить, каким видом коронавируса мог заразиться человек, следует обращать внимание на наличие кашля и потерю обоняния. Также пациент, заразившимся вирусом, пришедшим из Латинской Америки, отмечается повышенной температурой и общей слабостью организма.

Источник: inforeactor.ru