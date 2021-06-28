 

Специалисты рассказали, что пауки могут охотиться на змей и есть их

28.06.2021, 16:00, Разное
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Ученые сообщили, что определенные виды пауков могут набрасываться на змей и есть их. Из данных издания Daily Mail известно, что специалисты нашли свидетельства сотен похожих случаев.
Мартин Найффелер из Базельского университета в Швейцарии и герпетолог Университета Джорджии Дж. Уитфилд Гиббонс изучали взаимодействие пауков и змей. Они выяснили больше 300 эпизодов, когда пауки нападали на змей. Их уничтожали не только огромные тарантулы, а и 40 различных видов пауков.

Специалисты анализировали более 315 схваток змей с пауками и поняли, что 50% случаев были в Северной Америке, а в Австралии еще треть. Примерно в 9 из 10 случаях пауки оказались сильнее, а особо выделялось семейство Theridiidae, частью которого есть черная вдова. Чаще всего они охотятся на змей, которые имеют длину до 25 сантиметров. Основным превосходством в бою эксперты назвали крепкую паутину, из которой не могут выбраться даже змеи с развитой мускулатурой.

Как выяснили специалисты, после попадания в паутину змеи вязнут и появляется возможность паукам парализовать их ядом. После этого они питаются жертвой несколько дней или даже месяц.

Источник: www.popmech.ru



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