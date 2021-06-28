 

95-летняя Елизавета II отправилась в традиционное турне по Шотландии

28.06.2021, 15:58, Новости дня
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Британский телеканал ITV отмечает, что завод по производству напитков является первым местом, которое посетила королева в рамках турне.

Во время экскурсии по заводу Елизавета II открыла новый производственный комплекс, а принц Уильям продегустировал напиток, вспомнив, что во время службы в армии сослуживцы из Шотландии пили его на завтрак.

Королева пробудет в Шотландии четыре дня и остановится во дворце Холируд в Эдинбурге, который является официальной резиденцией королевской семьи, отмечается в публикации.

ВИДЕОВидео: The Royal Family Channel / YouTube
Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.

Ежегодно Елизавета II в течение недели в рамках Holyrood Week посещает различные регионы Шотландии. Холирудская неделя обычно проходит с конца июня до начала июля. В 2020 году турне Елизаветы II по Шотландии было отменено из-за эпидемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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