В Запорожской области отключилось электроснабжение в больнице, где находились пациенты на ИВЛ

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером в Центре первичной медико-санитарной помощи.

Прибывшие на место спасатели при помощи двух переносных генераторов обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии в инфекционное и реанимационное отделения, где на ИВЛ находилось по одному пациенту.

По данным ГСЧС, в результате отключения электроснабжения никто не пострадал.

Подача электричества была восстановлена в тот же день в 19:20. Сейчас больница работает в штатном режиме.

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