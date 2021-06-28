 

В Литве отменяют карантин, но некоторые ограничения останутся в силе

28.06.2021, 15:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сообщается, что государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям на прошлой неделе рекомендовала властям не продлевать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации.

Комиссия подчеркнула, что количество новых случаев заболевания продолжает снижаться, но риски остаются, в частности в связи с распространением более заразного штамма “Дельта”.

В заведениях торговли и услуг сохранится требование контроля количества посетителей и соблюдения других мер безопасности. В закрытых помещениях мероприятия будут возможны с заполнением мест на 75%. Также в помещениях будет рекомендоваться носить маски или респираторы.

Контекст:

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 июня, с начала пандемии в Литве зафиксировано 278,6 тыс. случаев коронавируса, из которых почти 4,4 тыс. – с летальным исходом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ходе пандемии обнаружили несколько штаммов коронавируса, которые отличаются более высокой заразностью и тяжелым течением болезни. Изначально им присваивали названия в зависимости от страны, где они были впервые обнаружены (например, “индийский”, “бразильский”, “британский” штаммы). В июне 2021 года ВОЗ решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы “избежать дискриминации”. Так, “индийский” штамм получил название штамм “Дельта”, “британский” – “Альфа”.

Штамм “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Повышение тарифа на передачу тока снизит экспортный потенциал отечественных предприятий – эксперт

19.04 / В Японии разработали рецепт бетона без цемента

23.05 / На “Евровидении 2021” судьи из разных стран устроили украинской группе Go-A “холодный душ” – Притула

07.07 / Нардеп Верещук заявила, что Порошенко в 2014 году поздравлял Путина с Днем России, экс-президент сказал, что она распространяет фейки из Кремля

09.05 / В ДТП в Ровенской области погибли два человека, в том числе младенец

15.06 / В Украине начали прививать нардепов вакциной от Pfizer

16.09 / ООН оценила потери мирового туристического сектора в полтриллиона долларов

08.10 / Для убитого рэпера 2Pac «оставили билет» на дебаты Пенса и Харрис

30.10 / Ветераны МВД и Альфы дали оценку нападению на полицейских в Татарстане

06.06 / Минпросвещения выразило готовность рассмотреть альтернативы ЕГЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика