В Литве отменяют карантин, но некоторые ограничения останутся в силе

Сообщается, что государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям на прошлой неделе рекомендовала властям не продлевать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации.

Комиссия подчеркнула, что количество новых случаев заболевания продолжает снижаться, но риски остаются, в частности в связи с распространением более заразного штамма “Дельта”.

В заведениях торговли и услуг сохранится требование контроля количества посетителей и соблюдения других мер безопасности. В закрытых помещениях мероприятия будут возможны с заполнением мест на 75%. Также в помещениях будет рекомендоваться носить маски или респираторы.

Контекст:

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 июня, с начала пандемии в Литве зафиксировано 278,6 тыс. случаев коронавируса, из которых почти 4,4 тыс. – с летальным исходом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ходе пандемии обнаружили несколько штаммов коронавируса, которые отличаются более высокой заразностью и тяжелым течением болезни. Изначально им присваивали названия в зависимости от страны, где они были впервые обнаружены (например, “индийский”, “бразильский”, “британский” штаммы). В июне 2021 года ВОЗ решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы “избежать дискриминации”. Так, “индийский” штамм получил название штамм “Дельта”, “британский” – “Альфа”.

Штамм “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

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